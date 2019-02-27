الخلط بين الفن والسياسية يحول دون مشاركة أوكرانيا في "يوروفيجن 2019"

أعلنت أوكرانيا تخليها عن عزمها المشاركة في مسابقة "يوروفيجن 2019" الغنائية في تل أبيب بسبب "التسييس المفرط" الذي شهدته المسابقة الوطنية لاختيار المرشحين لتمثيل البلاد في الفعالية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للإذاعة والتلفزيون في أوكرانيا السبب الذي دفعها لاتخاذ قرار كهذا، بالقول في بيان لها إن المسابقة الوطنية التمهيدية ليوروفيجن 2019 أظهرت مشكلة تنظيمية تعاني منها الساحة الموسيقية في أوكرانيا، تكمن في أن الروابط بين الفنانين الأوكرانيين بقطاع صناعة الموسيقى في "الدولة المعتدية"، أي روسيا، "لا تزال متينة".

ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت 4 فرق وصلت إلى الدورة النهائية للمسابقة الوطنية، وهي Maruv وFreedom Jazz وKazka وBrunettes Shoot Blondes، رفضت المشاركة في المسابقة الدولية، بسبب عدم رغبتها بالخلط بين الفن والسياسة.

وأوضحت الفنانة Maruv التي فازت في المسابقة الوطنية التمهيدية ليوروفيجن رفضها توقيع عقد مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الأوكرانية بالقول إنها غير مستعدة للترويج للشعارات السياسية في المسابقة ولا تريد الالتزام بالظروف التعجيزية للعقد، وأضافت: "أنا موسيقية ولست عصا في الساحة السياسية". وتعرضت المغنية الأوكرانية لانتقادات شديدة في بلادها بعد أن تبين أنها تقيم عروضا موسيقية لفرقتها في روسيا، حيث دعا البعض إلى منعها من تمثيل أوكرانيا في "يوروفيجن" بسبب صلتها بروسيا.

AP

فيما اعتبرت الهيئة الوطنية الأوكرانية للإذاعة والتلفزيون أن فنانا "بعد توقيعه على العقد وخلال فترة المسابقة يصبح سفيرا ثقافيا لأوكرانيا، إذ أنه لا ينقل الموسيقى الخاصة به فقط، وإنما يعبر عن رأي المجتمع الأوكراني للعالم".

وستقام مسابقة "يوروفيجن-2019" في تل أبيب في الفترة بين 14 و19 مايو، حيث سيمثل روسيا للمرة الثانية المغني سيرغي لازاريف.

يذكر أن إسرائيل حصلت على الحق في استضافة المسابقة بعد أن فازت المتسابقة الإسرائيلية نيتا بارزيلاي بجائزة "يوروفيجن" لعام 2018.

المصدر: وكالات