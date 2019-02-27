نائبة الرئيس الفنزويلي تزور موسكو يوم الجمعة

أعلنت الخارجية الفنزويلية أن نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز ستزور موسكو يوم الجمعة 1 مارس المقبل لبحث الوضع في بلادها مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخيه أرياسا للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن رودريغيز "تنوي لقاء الوزير لافروف، وسيدور الحديث عن الوضع في فنزويلا وتنسيق الأعمال لمنع أي محاولات لشن حرب عليها وحماية مبادئ الأمم المتحدة سوية مع روسيا، وكذلك عن المشاريع المشتركة".

وردا على سؤال عن إمكانية توجه كاراكاس لموسكو بطلب المساعدة العسكرية، أكد أرياسا على أهمية التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا.

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وأضاف أن "هذا التعاون سيتطور في المستقبل أيضا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد رفض موسكو لأي تدخل خارجي في شؤون فنزويلا، وأعرب عن أمله بأن يدعم المجتمع الدولي الحوار الوطني في هذا البلد.

المصدر: نوفوستي