خامنئي لأرمينيا: الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة

أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة وتسعى لإشعال نزاعات وحروب.

وقال خامنئي خلال لقائه رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في طهران، اليوم الأربعاء: "خلافا لما تريده الولايات المتحدة، يجب أن تبقى العلاقات بين إيران وأرمينيا قوية"، حسبما نقل الموقع الرسمي لخامنئي.

وأضاف أن "الولايات المتحدة غير جديرة بالثقة على الإطلاق، وهي تحاول دائما أن تتسبب بالاضطرابات والفساد والنزاعات والحرب، وهي ضد العلاقات بين إيران وأرمينيا وتعارض مصالح الدول الأخرى".

وتابع: "ويجب أن نرد على ذلك بتعزيز العلاقات والتعاون بيننا".

وأشار إلى أن "المسؤولين الأمريكيين مثل (مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي) جون بولتون لا يفهمون شؤونا مثل العلاقات الإنسانية".

وأكد المرشد الإيراني على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين طهران ويريفان، ودعا إلى تسوية النزاع في منطقة قره باغ عبر المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدا استعداد إيران للمساعدة في هذا الإطار.

المصدر: RT