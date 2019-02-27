ترامب يشيد بنتائج أول يوم للقمة الثانية مع كيم وسيوقع "اتفاقية مشتركة" معه غدا

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائج أول يوم للقمة الثانية بينه وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والتي تعقد حاليا في العاصمة الفيتنامية هانوي.

ونشر ترامب على حسابه في "تويتر" سلسلة تغريدات مصحوبة بفيديوهات تظهر جوانب من لقائه بكيم ومأدبة عشاء رسمية أقيمت بعد المفاوضات بينهما، قائلا: "الاجتماع والعشاء رائع مع كيم جونغ أون في هانوي الفيتنامية هذا الليل. أتطلع إلى مزيد من المناقشات غدا".

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وفي وقت سابق من اليوم، قبل بدء القمة، انتقد ترامب في تغريدة أخرى "تقارير كاذبة" تتحدث عن نواياه تجاه كوريا الشمالية، مضيفا أنه وكيم سيبذلان كل ما بوسعهما لإحراز تقدم في مسألة التخلص من الترسانة النووية لبيونغ يانغ و"جعل كوريا الشمالية قوة اقتصادية عظمى".

وأعرب ترامب عن قناعته بأن الصين وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية ستكون "مفيدة للغاية" في هذه المسألة.

هذا ونشر البيت الأبيض جدول أعمال اجتماعات يوم غد في القمة، وبموجبه سيعقد ترامب وكيم في البداية اجتماعا مغلقا يستغرق 45 دقيقة وسيبدأ عند الساعة 02:00 فجر اليوم بتوقيت غرينيتش، ويليه اجتماع موسع ومأدبة رسمية.

وفي 07:05 بتوقيت غرينيتش، سيشارك الزعيمان في مراسم توقيع "اتفاقية مشتركة" لم تكشف تفاصيلها، ليعقد ترامب بعد ذلك مؤتمرا صحفيا.

المصدر: RT + وكالات