المرشح الخاسر بانتخابات الرئاسة النيجيرية ينوي الطعن على نتائجها

أعلن مرشح المعارضة الخاسر في انتخابات الرئاسة النيجيرية، عتيقو أبو بكر، أنه ينوي الطعن على نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي، محمد بخاري.

وقال أبو بكر، في بيان اليوم الأربعاء، "أرفض نتائج انتخابات 23 شباط/فبراير الزائفة وسوف أطعن عليها في المحكمة"، مشيرا إلى وقوع ما وصفه بـ "ممارسات خاطئة، وواضحة، ومتعمدة في العديد من الولايات، بما يناقض النتائج المعلنة"​​​.

ولفت أبو بكر إلى "استحالة تسجيل الولايات التي يعصف بها الإرهاب إقبالا من الناخبين يفوق بكثير الولايات المسالمة".

كما أشار إلى "قمع التصويت في معاقل حزب الشعب الديمقراطي في لاغوس، وأكوا إيبوم، وريفرز، وعدد آخر من الولايات، وهو ما فعلت السلطات القليل أو لا شيء حياله، بل وسهلته".

وأعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس الحالي محمد بخاري بانتخابات الرئاسة.

وتغلب بخاري على مرشح حزب المعارضة، عتيقو أبو بكر، نائب الرئيس السابق، ليضمن بذلك فترة رئاسة ثانية.

وجرت انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني (البرلمان) بجناحيه الشيوخ والنواب، في نيجيريا السبت الماضي، حيث شهدت بعض الولايات مثل ريفرز جنوبي البلاد، ولاغوس في الجنوب الغربي، وبعض المدن أقصى الشمال أعمال عنف تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

المصدر: سبوتنيك