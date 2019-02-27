موسكو تأمل في تهدئة الأوضاع بين الهند وباكستان

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيرته الهندية، سوشما سواراج، عن أمله في زوال التوتر بين الهند وباكستان، وذلك بعد الغارات الجوية المتبادلة بين البلدين، اليوم الأربعاء.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أنه بالإضافة إلى ذلك ناقش لافروف مع نظيرته الهندية، خلال اجتماعهما في الصين، القضايا الدولية والإقليمية الراهنة.

وقالت الوزارة إن الاجتماع، الذي جمع وزراء خارجية روسيا والهند والصين ركز على التعاون بين البلدان الثلاثة، ومحاربة الإرهاب الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الهندية الباكستانية قد توترت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد قصف سلاح الجو الهندي، الثلاثاء الماضي، معسكرا لتنظيم "جيش محمد" داخل الأراضي الباكستانية، وأسفر القصف عن مقتل نحو 300 مسلح، حسب المصادر الهندية.

هذا وازداد الوضع توترا اليوم الأربعاء بعد أن أعلنت باكستان أنها أسقطت طائرتين هنديتين وأسرت طيارين في منطقة كشمير المتنازع عليها، فيما صرحت نيودلهي أنها فقدت طائرة حربية واحدة وأسقطت مقاتلة باكستانية.

المصدر: تاس