رئيس الدبلوماسية الفنزويلية يدعو لعقد قمة بين ترامب ومادورو

دعا وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، اليوم الأربعاء، إلى عقد لقاء قمة بين رئيس بلاده، نيكولاس مادورو، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وخلال موجز صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة، استنكر أرياسا الحصار الذي فرضته واشنطن ضد بلاده، متهما الولايات المتحدة بـ"سرقة أصول" فنزويلا، موضحا أن مبلغا قدره 30 مليار دولار من أموالها جرت "مصادرتها" منذ العام 2017.

وقال الوزير إن الولايات المتحدة تحاول الإطاحة بحكومة مادورو، الأمر الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

واعتبر أرياسا أن لقاء بين مادورو وترامب قد يوفر لزعيمي البلدين فرصة لمحاولة "إيجاد أرضية مشتركة".

وأشار أرياسا إلى أن فنزويلا والولايات المتحدة لا تزالان تناقشان وضع الدبلوماسيين الأمريكيين المعتمدين في كاراكاس، قبل مغادرتهم العاصمة، الأسبوع القادم، بموجب قرار أصدره الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف أن مسؤولين فنزويليين بصدد إجراء لقاء مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الفنزويلي، إليوت أبرامز، لمناقشة هذه القضية.

وكان مادورو أعلن، أواخر يناير الماضي، قطع علاقات بلاده مع الولايات المتحدة، ردا على إعلان واشنطن اعترافها بزعيم المعارضة الفنزويلية، رئيس البرلمان، خوان غوايدو، "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.

وأثناء اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، اتهم وزير الخارجية الفنزويلي، الولايات المتحدة وحلفاءها بشراء أسلحة للمعارضة الفنزويلية من أوروبا الشرقية، بهدف إغراقها فنزويلا بحرب أهلية.

المصدر: رويترز + وكالات