وسائل إعلام باكستانية تعرض مقتنيات شخصية لأحد الطيارين الهنديين الأسيرين!

عرضت قناة تلفزيونية باكستانية صورا لمقتنيات شخصية، عثر عليها مع أحد الطيارين اللذين أعلنت إسلام آباد أنها أسرتهما، بعد إسقاط طائرتهما فوق أجواء القسم الباكستاني من كشمير.

وأعلنت باكستان اليوم أن مقاتلاتها أسقطت طائرتين حربيتين هنديتين انتهكتا الأجواء الإقليمية للبلاد فوق منطقة كشمير المتنازع عليها، فيما أقرت الهند بأنها فقدت طائرة حربية واحدة، لكنها أكدت أنها هي الأخرى أسقطت طائرة حربية باكستانية، الأمر الذي نفته إسلام آباد.

samaa.tv

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samaa.tv

المصدر: samaa.tv