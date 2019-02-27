وسائل إعلام هندية: تحطم مروحية عسكرية بالجزء الهندي من إقليم كشمير
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أفادت وسائل إعلام هندية بأن شخصين قتلا جراء تحطم مروحية هندية من طراز "مي-17"، اليوم الأربعاء، في حقل بالجزء الهندي من إقليم كشمير.
ونقلت عن الشرطة المحلية أن المروحية سقطت بالقرب من مقاطعة بادغام الواقعة في ولاية جامو وكشمير. وأضافت أنه تم العثور على جثتين على الأقل في مكان الحادث.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن الحديث يدور عن طائرة حربية.
وانتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي صور وتسجيلات فيديو تظهر ما يعتقد أنه حطام المروحية الهندية المنكوبة.
المصدر: RT
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