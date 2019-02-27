تركيا تطلق أكبر مناورات بحرية في تاريخها في ثلاثة بحار

تبدأ القوات البحرية التركية، اليوم الأربعاء، أكبر مناورات في تاريخها تحت شعار "ماوي وطن 2019"، التي ستجري في 3 بحار.

وقال رئيس العمليات البحرية، العميد البحري يانكي باغجي أوغلو، في مؤتمر صحفي، إن 103 سفن مختلفة ستشارك في المناورات، التي ستجري في 3 بحار في نفس الوقت، بحر إيجة، والبحر الأسود، والبحر الأبيض المتوسط، موضحا أن الهدف من المناورات هو زيادة مستوى استعداد وقدرات القوات البحرية، والمركبات والسفن التابعة لها.

وأضاف أن 13 فرقاطة، و6 سفن "كورفيت"، و16 سفينة هجومية، و7 غواصات، و7 كاسحات ألغام، و17 سفينة إمدادات، و14 سفينة خفر سواحل، وغيرها من السفن، ستشارك في تلك المناورات، إلى جانب طائرات دورية بحرية، ومروحيات بحرية.

وأوضح باغجي أوغلو أن المناورات، التي ستستمر لغاية 5 مارس المقبل، تتضمن تدريبات واستعدادات للعمليات البحرية الأساسية، لاسيما سيناريوهات الدفاع الجوي بحرا، وآخر عبر الغواصات، وسيناريوهات الأزمة والحرب، وسيناريوهات الحرب الإلكترونية والألغام، وعمليات المراقبة البحرية، وإطلاق النار الفعلي على أهداف متحركة عالية السرعة، وغيرها..

المصدر: الأناضول