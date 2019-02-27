واشنطن تدعو نيودلهي وإسلام آباد إلى ضبط النفس

دعت الولايات المتحدة كلا من الهند وباكستان إلى ضبط النفس بعد ارتفاع حدة التوتر بينهما إلى مستويات خطيرة، مطالبة إسلام آباد بالتحرك ضد "الجماعات الإرهابية" على أراضيها.

إقرأ المزيد

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في بيان، أمس الثلاثاء: "نحض الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد بأي ثمن"، مشيرا إلى أنه تباحث هاتفيا مع نظيريه الهندي والباكستاني في التصعيد العسكري الأخير بين الدولتين الجارتين.

وأضاف أنه بحث مع نظيره الباكستاني "في الحاجة الملحة لأن تتحرك باكستان بشكل كبير ضد الجماعات الإرهابية التي تعمل على أراضيها"، والحاجة إلى "نزع فتيل التوترات الحالية من خلال تجنب العمل العسكري".

وتابع بومبيو: "شجعت الوزيرين على جعل الاتصالات المباشرة بينهما أولوية، وتجنب أنشطة عسكرية جديدة".

وأعلنت الهند أنها شنت أمس الثلاثاء غارات جوية ضد معسكر لجماعة "جيش محمد" داخل الأراضي الباكستانية، وذلك بعد اعتداء انتحاري أسفر عن مقتل 41 عسكريا هنديا في إقليم كشمير يوم 14 فبراير الجاري وتبنته هذه الجماعة الإسلامية المتشددة.

من جانبها نفت إسلام آباد ما أعلنته نيودلهي من أن الغارة أدت إلى مقتل "عدد كبير جدا" من مسلحي الجماعة، واصفة ادعاءات الهند بأنها "متهورة وواهمة"، ومتوعدة بالرد.

وأثار التصعيد الجديد بين الدولتين النوويتين قلقا دوليا، ودعا الاتحاد الأوروبي والصين الجارتين الغريمتين إلى ضبط النفس.

المصدر: أ ف ب