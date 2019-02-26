البيرو تلغي تأشيرات الدبلوماسيين الفنزويليين

أعلنت البيرو عن إلغاء تأشيرات الدخول للدبلوماسيين الفنزويليين بسفارة فنزويلا لدى ليما، وأبلغتهم بأن تواجدهم على أراضي البيرو سيكون شرعيا حتى 9 مارس المقبل فقط.

وقال نائب وزير الخارجية البيروفي هوغو دي زيلا في حديث للإذاعة المحلية، اليوم الثلاثاء، إن البيرو تعترف رسميا بالسفير الذي عينته المعارضة الفنزويلية بقيادة رئيس البرلمان خوان غوايدو.

وأكد نائب الوزير أن ليما لن تعترف بالدبلوماسيين الفنزويليين المعينين من قبل حكومة نيكولاس مادورو.

وجدير بالذكر أن البيرو كانت من بين الدول التي اعترفت برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" للبلاد عقب إعلانه عن توليه هذا المنصب يوم 23 يناير الماضي.

المصدر: رويترز