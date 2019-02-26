المبعوث الأمريكي: على دول مجلس الأمن أن تسعى لتخلي مادورو عن الحكم

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الفنزويلي، إليوت أبرامز، الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لدعم زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي تعتبره واشنطن "رئيسا مؤقتا" للبلاد.

وفي كلمة ألقاها أثناء جلسة مجلس الأمن حول الوضع في فنزويلا، اليوم الثلاثاء، قال أبرامز إنه من الضروري معالجة "الاضطرابات التي سببها حكم (الرئيس نيكولاس) مادورو"، مضيفا أن الدول الأعضاء في المجلس أن تسعى إلى "تخلي مادورو عن السلطة".

ودعا المبعوث الأمريكي المجتمع الدولي إلى حل الأزمة الإنسانية في فنزويلا، قائلا: "على جميع دول مجلس الأمن أن تساعد في تزويد الفنزويليين بما يحتاجونه، كما عليها أن تساهم في إقامة ديمقراطية في فنزويلا".

وأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن قلق الولايات المتحدة إزاء سلامة "الرئيس المؤقت"، خوان غوايدو، بعد عودته إلى بلاده من كولومبيا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بضمان أن يعود إلى فنزويلا "برغبته وفي ظروف آمنة".

ويوم 23 يناير الماضي، نصب رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا. وأعلنت الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى اعترافها به. من جانبها، أكدت روسيا والصين ودول أخرى عدة دعمها لمادورو باعتباره رئيسا شرعيا للبلاد.

يتبع..