مسؤول إيطالي لـRT : يجب أن نتجاوز العقوبات مع روسيا لأنها بلا حق

أجرت RT حوارا مع السياسي الإيطالي جيانماركو سينا رئيس الأنشطة التجارية في مقاطعة لومبارديا الشمالية وعضو حزب "ليغا نورد".

1. كيف تغيرت إيطاليا منذ أن استلمت منصبك؟

في الأشهر القليلة الماضية، وفي ظل الحكومة التي يقودها حزب "ليغا نورد" أو رابطة الشمال ومن ضمنها نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، تتغير إيطاليا بشكل جذري وخطوة بخطوة وإصلاح تلو الآخر.. نحاول ردم الفجوات الكبيرة التي خلفتها حكومات اليسار وراءها في الأعوام القليلة المنصرمة، والتي جرّت البلد إلى حافة الهاوية، ونحقق النجاح في ذلك.

ويمكنني هنا أن أذكر آخر الإجراءات التي اتخذناها، ومنها ما يتعلق بمعاشات التقاعد والحصة المئوية والتي سمحت في نهاية المطاف بتجاوز قانون فورنيرو الكارثي الذي حال دون حصول العديد من الناس على التقاعد. كذلك هناك الإصلاح الذي سيتم قريبا ويعطينا الحق في الدفاع عن النفس، والعديد ينتظرون هذا. إضافة إلى الإجراء المالي الذي تم تمريره، والذي جلب بدوره الاستقرار للبلد.

2. بشأن الأزمة، هل ستؤول الأوضاع في إيطاليا إلى ما آلت إليه في اليونان وفقا لما يؤكده بعض الخبراء الدوليين، أو سيكون هناك ازدهار اقتصادي مشابه لما جرى في ستينيات القرن الماضي كما توقّع دي مايو؟ مع أي فرضية تتفق؟

أعتقد أن الواقع يتموضع بين الفرضيتين، فإيطاليا تخرج من أزمة اقتصادية قاسية استمرت لعقد من الزمن، إنما لا يمكن في أي حال من الأحوال مقارنتها باليونان. في الحقيقة، نحن بلد ذات منصة مهنية صلبة للأعمال الحرة، يمتاز بمعدل إيجابي من الادخار العام وبصلابة القطاع المصرفي والمؤسسات والشركات والشعب ككل. فيما اليونان أظهرت افتقارها لمميزات مماثلة.

3. في بروكسل وبرلين هناك إحباط متنام بشأن موقفكم حول الهجرة. ما الذي سيعرضه الأوروبيون برأيك على إيطاليا بغية إيجاد حل ثنائي؟

أعتقد بادئ ذي بدء أن على أوروبا أن تعترف لإيطاليا بما تم اقترافه، فالأمر كذلك في واقع الحال. وبعدها على أوروبا أن تفهم أن الهجرة هي مشكلة أوروبية، وليس إيطالية فقط، وبالتالي فإن على كل دولة أن تتحمل مسؤولية قسطها من العبء، ولكنهم في الأعوام الماضية تركونا بمفردنا، وهذا الموقف غير مقبول.

على مرّ الأشهر الستة الفائتة، وبفضل الوزير ماتيو سالفيني، الأمور تغيرت، إذ لم يعد هناك إنزال للاجئين على شواطئنا، كما أن معدلات غرق المهاجرين في عرض البحر قد اقتربت من الصفر. سنكون سعداء حين لن يعود هناك أي حالات غرق في عرض المتوسط.

وبالطبع من الأهمية بمكان مساعدة أولئك المهاجرين في بلدانهم الأصلية عن طريق إعانتهم بقوة في تنمية الشعب والنهوض بالاقتصاد، وليس مجرد منحهم الفتات، كذلك يجب أن نساعد تلك المجتمعات في وضع حد للحروب لديها، ما يعني في الواقع إيجاد إمكانية لاجتثاث مشكلة الهجرة واللجوء من جذورها.

RT

4. الانتخابات الأوروبية: هل تريدُ تقوية أوروبا أم إضعافها؟

نريد أوروبا قوية تستطيع السيطرة على حدودها وحماية شركاتها، وليس مثل أوروبا اليوم التي تبين أنها قوية أمام الضعفاء وضعيفة أمام الأقوياء. سيختار المواطنون في أيار/مايو من خلال التصويت من سيذهب إلى البرلمان الأوروبي وبالتالي كيف ستكون أوروبا في السنوات القادمة. وأنا واثق أنهم سيختارون الأفضل. لقد ثبت فشل تدابير التقشف لأوروبا اليوم، والأرقام تتحدث عن نفسها.

5. ما رأيك حول "المعركة" بين ألمانيا وإيطاليا حول الهجرة؟ هل الأمر قابل للحل؟

على إيطاليا وألمانيا اللجوء إلى الحوار البناء ومن خلال رؤية مشتركة، وهذا يعني طبعاً أن على كل بلد منهما أن يتولى جزءاً من المهام، لا إلقاء جميع العمل وجميع المهام على عاتق الآخر (أي علينا). حالياً تخلوا عنا.

6. هناك محور إيطاليا وبولونيا من جهة ومحور فرنسا وألمانيا من جهة أخرى. فهل ماتت فكرة التحالف بين جميع الدول الأعضاء؟

نحن نتطلع إلى المستقبل، ففي المستقبل تكمن الرؤية التي ستتحقق في النهاية: سيكون لدينا أوروبا ذات تحالف حقيقي بين جميع الدول الأعضاء التي تحترم الاختلافات بين بعضها.

7. كيف علاقاتك مع بوتين؟

لقد بنى ماتيو سالفيني علاقة ممتازة مع بوتين وروسيا منذ اللحظة الأولى التي ترأس فيها ليغا، وقد زرت روسيا مؤخرا وأنا واثق أنها بلد لديه مكامن عظيمة، أعظم مما ظهر منها حتى الآن، وأنا واثق أننا يمكن أن نبني بين إيطليا وروسيا علاقات اقتصادية وصداقة هامة وعلينا أن نعمل على تجاوز العقوبات التي تؤذي البلدين بلا حق.

8. ومع ميركل؟

ننتظر انتخابات مايو.

المصدر: RT