أول تحرك باكستاني ضد الهند بعد الغارات على كشمير

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية يوم الثلاثاء، القائم بأعمال المفوض السامي الهندي احتجاجا على الغارات الجوية في كشمير، وفق مصادر بوزارة الخارجية الهندية.

ودانت وزارة الخارجية بشدة الانتهاك الهندي لسيادة باكستان وسلامة أراضيها.

وأفادت الوزارة في بيان بأن القوات الباكستانية اعترضت 8 مقاتلات هندية وأجبرتها على التراجع، مشيرة إلى أنها ألقت الذخائر بطريقة عشوائية في منطقة نائية غير مأهولة بالسكان.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن القوات المسلحة لبلاده في حالة التأهب الكامل، وهي جاهزة للدفاع عن أراضي الوطن.

ونفذت القوات الجوية الهندية غارة على ما وصفته بـ"معسكر للإرهاب"، يقع عبر خط السيطرة الذي يفصل بين الأجزاء التي تسيطر عليها الهند وباكستان من منطقة جامو وكشمير المتنازع عليها.

المصدر: وكالات