كينيا.. اعتقال عصابة انتحلت شخصية رئيس البلاد

أعلنت الشرطة في كينيا اعتقال 7 أشخاص من عناصر شبكة احتيال يشتبه بانتحالهم شخصية رئيس البلاد أوهورو كينياتا ومسؤولين آخرين، بهدف اختلاس مبلغ ضخم من رصيد أحد رجال الأعمال.

وبحسب الشرطة فإن أحد الموقوفين اتصل بمدير شركة "سامير أفريكا"، نوشاد ميرالي، وقلد صوت رئيس الدولة، وأقنعه بأن يدفع مالا مقابل تسهيل بعض المشاريع التجارية.

وتضاربت المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام محلية بشأن المبلغ الذي طلبه المحتال، إذ تراوح بين مئة ألف وثمانمئة ألف دولار.

ومثل المشتبه بهم السبعة أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، دون أن توجه لهم رسميا تهما بعد.

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وقالت الشرطة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لإجراء التحقيقات نظرا إلى "تعقيد القضية والعدد الكبير من المتورطين فيها، بمن فيهم الفارون من العدالة".

وتوقعت الشرطة أن يشمل التحقيق مجموعة من الوثائق الكبيرة الحجم، من بينها وثائق مصرفية، وتحليل تسجيلات مكالمات هاتفية"، وفق صحيفة Daily Nation الكينية.

ويعد ميرالي رجل أعمال مرموقا في كينيا يعمل في القطاع الصناعي ويستثمر في قطاعات أخرى تشمل العقارات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.

المصدر: nation.co.ke