ماي تقترح على البرلمان التصويت لتأجيل بريكست

وعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب البرلمان بتمكينهم من التصويت في 14 مارس بشأن تمديد مفاوضات البريكست، في حال رفضوا اتفاقها مجددا أو احتمال الخروج من دون اتفاق.

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وقالت ماي أمام مجلس العموم اليوم الثلاثاء إن التصويت الثاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتم في الـ12 من مارس. وإذا رفض البرلمان الصفقة المعدلة المقترحة كما حصل في يناير الماضي، فستتاح للنواب فرصة للتصويت على عدم الخروج من الاتحاد من دون صفقة، يوم 13 مارس.

وفي حال اعتمد البرلمان قرارا يستثني احتمال البريكست من دون اتفاق مع بروكسل، سيكون بإمكان النواب في الـ14 من مارس التصويت على إرجاء "قصير ومحدود زمنيا" لعملية الانسحاب المقررة في الـ29 مارس المقبل.

وحددت ماي نهاية يونيو 2019 كحد أقصى لأي تأجيل، مشددة على أنه يجب تكريس الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق والانسحاب في الوقت المناسب، أي 29 مارس.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد رفضت في السابق أي فكرة لإرجاء موعد البريكست.

المصدر: وكالات