نتنياهو تعليقا على استقالة ظريف: إلى حيث ألقت!!

شمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من منصبه، وعلّق على هذا الأمر قائلا: إلى حيث ألقت.

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ولم يفلت نتنياهو الفرصة وزاد على هذه العبارة التي تحمل الكثير من التشفي، مشددا على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، طالما بقي في منصبه، ما يعني أيضا أنه جيّر هذا الحدث في الدعاية لنفسه قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أبريل المقبل.

تعقيبي على استقالة وزير الخارجية الإيراني #طريف: رحل ظريف. إلى حيث ألقت. ما دمت أنا هنا فلن تمتلك إيران أسلحة نووية. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 26 февраля 2019 г.

المصدر: RT