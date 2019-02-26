 
مباشر

نتنياهو تعليقا على استقالة ظريف: إلى حيث ألقت!!

أخبار العالم

نتنياهو تعليقا على استقالة ظريف: إلى حيث ألقت!!
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lif2

شمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من منصبه، وعلّق على هذا الأمر قائلا: إلى حيث ألقت.

إقرأ المزيد
محمد جواد ظريف خلال مؤتمر ميونيخ السنوي للأمن، 17 فبراير 2019
هل شكل تغييب ظريف عن لقاءات الأسد في إيران القشة التي قصمت ظهر البعير؟! (صور)

ولم يفلت نتنياهو الفرصة وزاد على هذه العبارة التي تحمل الكثير من التشفي، مشددا على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية، طالما بقي في منصبه، ما يعني أيضا أنه جيّر هذا الحدث في الدعاية لنفسه قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أبريل المقبل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حيوانات من الطبقة "المخملية" وتملك الملايين.. تعرف عليها