إسرائيل تلمح إلى إمكانية استخدام أسلحة "غير اعتيادية" ضد حزب الله

ألمحت إسرائيل إلى أنها ستلجأ إلى استخدام أسلحة "غير اعتيادية" ضد حزب الله اللبناني، فيما لو هاجم الأخير إسرائيل.

وفي تصريحات لـ"إندبندنت عربية"، يوم الاثنين، ألمح مسؤول عسكري إسرائيلي (طلب عدم ذكر اسمه) لاستخدام أسلحة وصفها بغير الاعتيادية ضد الحزب في حال هاجم إسرائيل، معربا عن ارتياحه من قرار بريطانيا إدراج الحزب بشقيه العسكري والسياسي على لائحة الإرهاب.

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وذكر أن تل أبيب "تراقب الحزب عن كثب، ولن تتوانى عن ضربه إذا ما تجرأ وهاجم إسرائيل، وأن الجيش الإسرائيلي يملك تقنيات وأسلحة غير اعتيادية من شأنها إلحاق ضرر غير مسبوق وغير متوقع بالحزب والبنية التحتية اللبنانية التي تحتضن الحزب، خاصة في الضاحية الجنوبية وبعض مناطق الجنوب اللبناني".

ورفض المسؤول الإفصاح عن ماهية هذه الأسلحة وما إذا كانت تقليدية أو غير تقليدية.

من جهة، أخرى قال مصدر عسكري إسرائيلي كبير لـ"إندبندنت عربية" إن قرارات مماثلة ستكون مهمة في محاربة حزب الله الذي وصفه بأنه "أداة إيرانية تسيطر على لبنان".

وأضاف "من الضروري اجتثاثه عبر تجفيف منابع تمويله ".

وشدد في الوقت ذاته على أن "حكومة لبنان بشراكتها مع الحزب تضع نفسها في موقف حرج لأن قرار بريطانيا سيؤثر على تمويل حكومة لبنان، وعلى التعامل معها مستقبلا".

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي أنه إذا حذت دول أوروبية أخرى حذو بريطانيا بعدم التفريق بين الشق السياسي والشق العسكري للحزب، فإن حكومة لبنان ستكون في مأزق حرج.

المصدر: "إندبندنت عربية"