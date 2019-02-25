لقاء رفيع المستوى بين الأمريكيين وطالبان في الدوحة

التقى مبعوث الولايات المتحدة لأفغانستان زلماي خليل زاد في الدوحة، الاثنين، الزعيم السياسي لحركة طالبان الملا عبد الغني بردار في اجتماع هو الأعلى مستوى بين الولايات المتحدة وطالبان.

وكتب خليل زاد تغريدة على "تويتر" قال فيها إنه وبردار، أحد مؤسسي حركة طالبان، التقيا على "غداء عمل" قبل جولة جديدة من المحادثات مع الحركة المسلحة في إطار سعي الولايات المتحدة للخروج من أطول حروبها.

Just finished a working lunch with Mullah Beradar and his team. First time we’ve met. Now moving on to talks. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 25 февраля 2019 г.

وأثار وصول بردار الذي يعتبر مقربا من زعيم طالبان هيبة الله أخوند زاده، إلى قطر في وقت متأخر من الأحد، تكهنات بإمكانية التوصل إلى اختراق.

هذا وكان خليل زاد كتب في تغريدة في وقت سابق "وصلت إلى الدوحة لألتقي وفدا يتمتع بصلاحيات أكبر من طالبان.. هذا يمكن أن يكون لحظة مهمة"، وأضاف "أقدر استضافة قطر وتسهيل باكستان للسفر.. الآن دقت ساعة العمل".

Arrived in #Doha to meet with a more authoritative Taliban delegation. This could be a significant moment. Appreciate #Qatar for hosting & #Pakistan in facilitating travel. Now the work begins in earnest. — U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) 25 февраля 2019 г.

وذكرت حركة طالبان في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت متأخر الاثنين أن شير محمد عباس ستانيكزاي سيواصل قيادة فريقه التفاوضي، بينما سيتواجد بردار لتقديم "التعليمات" في حال الضرورة.

وكان الجانبان اختتما المفاوضات مع "مسودة اتفاق" ركزت على وعود طالبان بمنع تحول أفغانستان إلى قاعدة خلفية لهجمات إرهابية ضد دول أجنبية، لكن لم يتم وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية أو وقف إطلاق النار، وهما المسألتان اللتان أعاقتا مساعي السلام في الماضي، فيما أعربت الحكومة الأفغانية عن مخاوفها من تهمشيها في المحادثات.

بردار.. مفتاح اللغز

لم يعرف الدور الذي يمكن أن يلعبه بردار خلال المحادثات، لكن وجود قيادي مؤثر يتمتع بدعم شعبي بين فصائل الحركة يجعل سقف التوقعات عاليا.

واعتقل بردار في باكستان في 2010 وأفرج عنه في أكتوبر من العام نفسه، وعين رئيسا للمكتب السياسي لطالبان في الدوحة.

وكان يعتبر لفترة طويلة مساعد زعيم الحركة الملا محمد عمر الذي توفي في 2013، والآن يعتبر أحد نواب أخوندزادا إضافة إلى نجل عمر وسراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني.

جدير بالذكر أن موفد أفغانستان الخاص للسلام عمر دودزاي رحب بمشاركة بردار، مشيرا إلى أنه معروف باستقلاليته واتخاذه قرارات صعبة، وقال في مؤتمر صحافي في كابل "آمل أن يستخدم هذه الاستقلالية ليقرر إحلال السلام في أقرب وقت ممكن".

المصدر: أ ف ب