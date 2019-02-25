بالفيديو.. العثور على حوت نافق وسط الغابة يحير العلماء

تحاول السلطات البرازيلية إيجاد تفسير لحادث فريد من نوعه حيث تم العثور على حوت أحدب ميت يبلغ طوله 11 مترا وبعرض 6 أمتار في إحدى غابات الأمازون البرازيلية.

وأفاد موقع Liveleak بأن جثة الحوت عثر عليها يوم الجمعة الماضي في منطقة الغابات على ساحل جزيرة ماراجو الواقعة في ولاية بارا البرازيلية.

وشكل الفرع المحلي لوزارة الصحة البرازيلية فريقا يضم علماء بيولوجيا لمعرفة كيف وصل الحيوان البحري العملاق إلى البر بعيدا عن مياه المحيط.

ولم يستطع العلماء بعد تحديد سبب نفوق الحوت، لكنهم أكدوا أنه لم يتعرض لأي إصابات خارجية، ويعتزمون تشريح الجثة.

ومن المرجح أن الحوت قد وصل إلى الشاطئ بحثا عن الطعام، ومات اختناقا من مخلفات البلاستيك الذي جرفته أمواج المحيط إلى الشاطئ، ثم ألقت أمواج قوية جثته حتى وصلت إلى عمق الغابة.

المصدر: liveleak.com