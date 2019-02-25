القوات الفنزويلية تعلن صد هجوم مسلح على الحدود مع كولومبيا

أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية عن صدها هجوما عند معبر للحرس الوطني على الحدود مع كولومبيا.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن أكثر من 60 مسلحا هاجموا معبر "مولاتا" بولاية تاتشيرا الفنزويلية على الحدود مع كولومبيا صباح الأحد (حسب التوقيت المحلي).

MG. @JSuarezChourio: “Extiendo mi más enérgica felicitación a las tropas del @EjercitoFANB y la @GNBoficial, por la acción heroica de combate, logrando repeler a grupo irregular del vecino país, que atacó vilmente el Dto. 212 “La Mulata”, de la GNB, en Ureña, edo. Táchira”. pic.twitter.com/TF9xcigyGf — Ejército Bolivariano (@EjercitoFANB) February 25, 2019

ويأتي ذلك عقب اشتباكات على الحدود الفنزويلية مع كولومبيا والبرازيل، حيث حاولت المعارضة يوم 23 فبراير إدخال قوافل المساعدات الإنسانية، التي رفضت السلطات الفنزويلية السماح لها بالدخول.

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وأسفرت الاشتباكات عن إحراق عدد من الشاحنات وكذلك سقوط قتلى وحرجى.

يذكر أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اعتبر محاولات إدخال المساعدات الإنسانية عملا استفزازيا وغطاء لتدخل عسكري من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

المصدر: وكالات