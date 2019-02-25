إيران تكشف عن تصنيعها ذاتيا أول محرك نفاث للسفن العسكرية والتجارية

كشفت إيران النقاب اليوم عن تصنيعها محركا بحريا نفاثا بقواها الذاتية، يحوّلها إلى دولة بحرية قوية، ويمكن استخدامه في السفن العسكرية والتجارية.

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وأزاحت طهران اليوم الاثنين برعاية وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير حاتمي، الستار عن أول محرك نفاث للدفع المائي محلي الصنع.

وتم تصنيع محرك الدفع المائي النفاث (Watter Jet) من قبل خبراء منظمة الصناعات البحرية بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية بالتعاون مع الجامعات.

وفي تصريح أدلى به على هامش المراسم، اعتبر العميد حاتمي الجمهورية الإيرانية دولة بحرية ذات فرص كثيرة. وقال، إن استثمار هذه الفرص يستلزم امتلاك القدرات البحرية وإن إحدى ضرورات ذلك هو امتلاك الوسائل والامكانيات البحرية.

وأضاف، إن محركات الدفع تعد من أهم الضرورات والامكانيات في الصناعة البحرية حيث قمنا بداية العام (الإيراني) الجاري (بدأ في 21 مارس 2018) بإزاحة الستار عن محرك ديزل بقدرة 1300 حصان /بخار والذي له الكثير من الاستخدامات في القطاعين البحري والسككي.

وأكد العميد حاتمي قائلا، بما أننا تمكنا من الحصول على القدرة الفنية لتصميم وتصنيع هذا المحرك بصورة كاملة فبإمكاننا إنتاجه بمختلف القدرات.

المصدر: فارس