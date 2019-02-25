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مرور سفينتين حربيتين أمريكيتين قرب السواحل الصينية

أخبار العالم

مرور سفينتين حربيتين أمريكيتين قرب السواحل الصينية
Twitter @SurfaceWarriors
مدمرة Stethem الأمريكية
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أرسلت الولايات المتحدة سفينتين إلى منطقة استراتيجية حساسة بالنسبة للصين بالقرب من سواحلها، حيث مرت السفينتان بمضيق تايوان.

وأكد أسطول المحيط الهادئ الأمريكي في بيان له، اليوم الاثنين، أن "مرور السفينتين عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأشير في البيان إلى أن السفينتين هما مدمرة Stethem وسفينة شحن عسكرية Cesar Chavez.

وتجدر الإشارة إلى أن مضيق تايوان يفصل بين السواحل الصينية وجزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، لكن الحكومة المحلية في تايوان لا تعترف بسيادة بكين على الجزيرة.

ويشار إلى أن من شأن تصرفات البحرية الأمريكية بالقرب من السواحل الصينية أن تؤدي إلى مزيد من التوترات بين بكين وواشنطن، حيث من المحتمل أن تعتبر الصين هذه التصرفات بمثابة إشارة دعم من الإدارة الأمريكية إلى سلطات تايوان.

المصدر: رويترز

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