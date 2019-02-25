غوتيريش: من الأهمية بمكان أن تحافظ روسيا والولايات المتحدة على معاهدة الصواريخ

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من مخاطر انهيار المعاهدة الروسية الأمريكية حول القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وفي كلمة ألقاها في الدورة الشتوية لمؤتمر نزع الأسلحة في جنيف، قال غوتيريش: "إن موت معاهدة الصواريخ، إذا تم التغاضي عن وقوعه، سيجعل العالم أقل أمنا واستقرارا.. وفقدان الأمن والاستقرار ستشعر به أوروبا بصورة حادة. ولا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بالعودة إلى سباق غير محدود في المجال النووي، كان رمزا لأكثر أيام الحرب الباردة سوداوية".

وناشد الأمين العام روسيا والولايات المتحدة لانتهاز الوقت المتبقي قبل موعد انقضاء سريان المعاهدة لعقد "حوار صريح" حول جميع المسائل المطروحة، مضيفا: "من الأهمية بمكان الحفاظ على هذه المعاهدة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن سابقا أن واشنطن تبدأ، يوم 2 فبراير، إجراءات انسحابها من معاهدة الصواريخ (الموقعة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في العام 1987)، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى موسكو بانتهاكها. وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن المعاهدة سيتم فسخها نهائيا إذا لم تعد روسيا، خلال الستة أشهر، إلى الالتزام بها "بشكل كامل وقابل للتحقق".

ويوم 2 فبراير، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو سترد بالمثل على قرار واشنطن الانسحاب من المعاهدة، معلنا أن الجانب الروسي يعلق هو الآخر العمل بها. ونوه بوتين مع ذلك بأن روسيا لن تنجر إلى سباق تسلح مكلف، وأن جميع مقترحات موسكو بشأن الحفاظ على المعاهدة "تبقى مطروحة على الطاولة والأبواب مفتوحة"، لكنه طلب من وزارتي الخارجية والدفاع عدم المبادرة إلى عقد أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي حول هذا الموضوع.

المصدر: نوفوستي