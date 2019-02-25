رئيس المجلس الأوروبي: تأجيل "بريكست" قد يكون حلا عقلانيا

اعتبر رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الاثنين، أن تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي قد يكون حلا "عقلانيا"، نظرا لغياب الأغلبية في البرلمان البريطاني لدعم صفقة "بريكست".

وقال توسك، خلال مؤتمر صحفي عقده في منتجع شرم الشيخ المصري، بعد يوم من لقائه رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، على هامش القمة الأوروبية العربية: "أنا أعتقد أن التأجيل قد يكون حلا عقلانيا في الظروف التي نحن فيها، لكن رئيسة الوزراء ماي لا تزال تؤمن بتجنب هذا السيناريو".

وذكر توسك أنه بحث مع ماي "السياق القانوني والسياسي" لتمديد محتمل للمفاوضات البريطانية الأوروبية بخصوص "بريكست"، التي دامت سنتين والتي تنقضي مدتها رسميا يوم 29 مارس المقبل.

وتابع رئيس المجلس: "من الواضح تماما بالنسبة لي أنه لا توجد غالبية في مجلس العموم (الغرفة السفلى من البرلمان البريطاني) للتصديق على الصفقة. وسيكون الخيار أمامنا هو ما بين بريكست فوضوي أو التأجيل". وأضاف: "كلما اقترب يوم 29 مارس، زاد احتمال التأجيل. إنها حقيقة موضوعية وليست خطتنا أو غايتنا".

من جهتها، أوردت صحيفة Telegraph البريطانية، الاثنين، أن رئيسة الوزراء البريطانية تدرس سلسلة من الخيارات لتفادي استقالة بعض الوزراء بسبب الخلافات في البرلمان حول "بريكست"، ومن بين هذه الخيارات تقديم بريطانيا طلبا رسميا لبروكسل من أجل تأجيل الخروج من الاتحاد لمدة شهرين.

يذكر أن قرار خروج بریطانیا من الاتحاد يستند إلى نتائج استفتاء صوّت فيه 51.9% من الناخبین البریطانیین لصالح هذه الخطوة. لكن ثمة خلافات كثیرة بین أعضاء حزب المحافظین بخصوص "بریكست"، حیث هناك من یرید قطع كل الجسور مع الاتحاد، فيما يدعو آخرون إلى الاحتفاظ بعلاقات قویة مع بروكسل، كي تستفيد المملكة من مزایا السوق الأوروبیة.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام