ألمانيا تؤيد فرض عقوبات على مادورو بسبب "العنف" ضد المعارضة

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين، إن بلادها تؤيد فرض عقوبات تستهدف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وأقرب مساعديه بسبب "العنف" ضد محتجي المعارضة.

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وأضافت المتحدثة ماريا أديبار، خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة "نؤيد فرض عقوبات تستهدف مادورو والمقربين منه على وجه الخصوص، ولا تجعل حياة المواطنين في فنزويلا أسوأ".

وتشهد فنزويلا منذ 23 يناير الماضي، أزمة سياسية حادة بسبب تنصيب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد دون انتخابات أو مسوّغ شرعي، بينما يؤكد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، أنه الرئيس الشرعي للبلاد.

واعترفت العديد من الدول بغوايدو رئيسا مؤقتا، مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، في حين رفضت عدة دول أخرى مثل روسيا والصين وتركيا والمكسيك الاعتراف به، وأعلنت دعمها لمادورو، الذي بدوره اتهم واشنطن بمحاولة تدبير انقلاب ضده.

المصدر: رويترز