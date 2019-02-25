 
مباشر

الحزب الاشتراكي المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا

أخبار العالم

الحزب الاشتراكي المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا
Reuters Vladislav Culiomza
كيشيناو، مولدوفا 24 فبراير 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li8v

تصدر الحزب الاشتراكي المؤيد لتعزيز الروابط مع روسيا نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، حاصدا نحو 32% من الأصوات، لكن هذه النسبة لا تمنحه أغلبية مطلقة لتشكيل حكومة بمفرده.

إقرأ المزيد
صورة ارشيفية لمظاهرة في مولدوفا
أين ستدور رحى الثورة الملونة المقبلة في أوروبا؟

وبينت نتائج شبه نهائية صدرت الاثنين، بعد فرز اللجنة الانتخابية حوالى 98% من صناديق الاقتراع، أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس المولدفي، إيغور دودون، قد حاز على نسبة 31,4%، أما تحالف "آكوم" (الآن) الموالي لأوروبا فحصل على 26% فقط.

وحصل الحزب الديمقراطي الذي يترأسه الأوليغارثي، فلاد بلاخوتنيوك، على نسبة 24%، علماً بأنه كان الأكبر في البرلمان المنتهية ولايته.

وبالنسبة لحزب رجل الأعمال، إيلان شور، المدان في قضية احتيال كبرى بقيمة مليار دولار، فقد دخل البرلمان أيضا بنسبة 8,5% من الأصوات.

ولم يتجاوز أي تيار سياسي آخر عتبة الـ6% المطلوبة لدخول البرلمان المولدوفي الذي يبلغ عدد أعضائه 101 نائب.

وبحسب هذه النتائج، لم يحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة التي قد تضع حداً للانقسامات في البلاد.

لكن تركيبة البرلمان النهائية لن تعرف إلا في وقت متأخر من اليوم ، بسبب نظام التصويت المركب الذي يجمع بين النسبية والدوائر الفردية.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الانتخابية بشكل رسمي عن النتائج عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.

ومولدوفا (مولدوفيا سابقا)، الجمهورية السوفيتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 3,5 مليون نسمة، منقسمة منذ سنوات بين مؤيدين للتقارب مع روسيا الذين حازوا على رئاسة الجمهورية عام 2016، وآخرين يناصرون الاندماج بالاتحاد الأوروبي، من بينهم أعضاء في الحكومة. وهذا الانقسام سبّب أزمات سياسية متكررة في البلاد.

المصدر:أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أولها ضعب القلب.. هذه أكثر الأمراض فتكا بالإنسان في العالم