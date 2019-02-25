الحزب الاشتراكي المؤيد لتعزيز العلاقات مع روسيا يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا

تصدر الحزب الاشتراكي المؤيد لتعزيز الروابط مع روسيا نتائج الانتخابات البرلمانية في مولدوفا، حاصدا نحو 32% من الأصوات، لكن هذه النسبة لا تمنحه أغلبية مطلقة لتشكيل حكومة بمفرده.

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وبينت نتائج شبه نهائية صدرت الاثنين، بعد فرز اللجنة الانتخابية حوالى 98% من صناديق الاقتراع، أن الحزب الاشتراكي الذي ينتمي إليه الرئيس المولدفي، إيغور دودون، قد حاز على نسبة 31,4%، أما تحالف "آكوم" (الآن) الموالي لأوروبا فحصل على 26% فقط.

وحصل الحزب الديمقراطي الذي يترأسه الأوليغارثي، فلاد بلاخوتنيوك، على نسبة 24%، علماً بأنه كان الأكبر في البرلمان المنتهية ولايته.

وبالنسبة لحزب رجل الأعمال، إيلان شور، المدان في قضية احتيال كبرى بقيمة مليار دولار، فقد دخل البرلمان أيضا بنسبة 8,5% من الأصوات.

ولم يتجاوز أي تيار سياسي آخر عتبة الـ6% المطلوبة لدخول البرلمان المولدوفي الذي يبلغ عدد أعضائه 101 نائب.

وبحسب هذه النتائج، لم يحصل أي حزب على الأغلبية المطلقة التي قد تضع حداً للانقسامات في البلاد.

لكن تركيبة البرلمان النهائية لن تعرف إلا في وقت متأخر من اليوم ، بسبب نظام التصويت المركب الذي يجمع بين النسبية والدوائر الفردية.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الانتخابية بشكل رسمي عن النتائج عند الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش.

ومولدوفا (مولدوفيا سابقا)، الجمهورية السوفيتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 3,5 مليون نسمة، منقسمة منذ سنوات بين مؤيدين للتقارب مع روسيا الذين حازوا على رئاسة الجمهورية عام 2016، وآخرين يناصرون الاندماج بالاتحاد الأوروبي، من بينهم أعضاء في الحكومة. وهذا الانقسام سبّب أزمات سياسية متكررة في البلاد.

المصدر:أ ف ب