ترامب يصل إلى فيتنام مساء الثلاثاء عشية قمته مع كيم
Reuters JORGE SILVA
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صرحت وزارة الخارجية الفيتنامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى فيتنام مساء غد الثلاثاء، وذلك عشية قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون التي ستعقد هناك.
وأفادت الوزارة بأن ترامب سيجري صباح الأربعاء لقاء مع نظيره الفيتنامي، نغوين فو تشونغ.
ومن المتوقع أن تجري القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في فيتنام يومي الأربعاء والخميس القادمين.
المصدر: رويترز
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