رئيس الوزراء الإيطالي يتحدى ماي بلعبة بلياردو في شرم الشيخ! (فيديو)

نشر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فيديو له وهو يلعب البلياردو مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، في شرم الشيخ، بعد ختام اليوم الأول من القمة العربية الأوروبية الأولى.

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وكتب كونتي في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "لنلعب البلياردو"، مرفقا التغريدة بمقطع فيديو أثناء لعبه البلياردو مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وافتتُحت القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها أمس الأحد في مدينة شرم الشيخ بمصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد من قادة الدول الأوروبية والعربية.

المصدر: RT