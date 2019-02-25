 
مباشر

رئيس الوزراء الإيطالي يتحدى ماي بلعبة بلياردو في شرم الشيخ! (فيديو)

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإيطالي يتحدى ماي بلعبة بلياردو في شرم الشيخ! (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/li8g

نشر رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، فيديو له وهو يلعب البلياردو مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، في شرم الشيخ، بعد ختام اليوم الأول من القمة العربية الأوروبية الأولى.

إقرأ المزيد
السيسي يستقبل زعماء عربا وأجانب في شرم الشيخ قبيل انطلاق القمة العربية الأوروبية

وكتب كونتي في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، "لنلعب البلياردو"، مرفقا التغريدة بمقطع فيديو أثناء لعبه البلياردو مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وافتتُحت القمة العربية الأوروبية الأولى من نوعها أمس الأحد في مدينة شرم الشيخ بمصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد من قادة الدول الأوروبية والعربية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إليك أفضل 5 دول تبدأ فيها حياتك المهنية