لافروف: على مجلس الأمن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ بشكل جزئي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بيونغ يانغ ملتزمة بالتهدئة، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى رفع أو تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها بشكل جزئي كبادرة حسن نية.

وقال لافروف في كلمة ألقاها، اليوم الاثنين، في دورة منتدى "فالداي" الدولي المنعقد بمدينة هو تشي منه بفيتنام: "كان منطق المجموعة المشكلة (للإجراءات الهادفة لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية) ينحصر في أنه لا يمكن أن نطالب بشكل أحادي الجانب بالتنفيذ الكامل لكل المطالب من جانب بيونغ يانغ، والتفكير بعد ذلك فقط في تخفيف نظام العقوبات (المفروضة عليها). وأظهرت قمة سنغافورة أن حل هذه القضية بسرعة فائقة أمر مستحيل".

وأضاف: "ندعو لتشجيع بيونغ يانغ على مواصلة حركتها إلى الأمام في الوقت الراهن. لقد أعلنت (بيونغ يانغ) حظر إجراء التجارب، وهي تلتزم به، ونرى أن مجلس الأمن يمكن أن يقوم بخطوات ما لتخفيف أو رفع عدد من العقوبات في هذا المجال، التي تعرقل تطور العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية".

المصدر: إنترفاكس