آبي يرفض تأجيل نقل القاعدة العسكرية الأمريكية في أوكيناوا

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين، رفضه تأجيل نقل قاعدة أمريكية من موقع إلى آخر في جزيرة أوكيناوا، بالرغم من إجراء استفتاء أظهر معارضة معظم السكان لهذه الخطوة.

ويطالب معارضو هذه الخطوة بنقل القاعدة إلى خارج جزيرة أوكيناوا تماما، بحجة أن مسؤولية استضافة الجنود الأمريكيين يجب أن تقع على عاتق جميع المناطق اليابانية.

وقال آبي: "مر 20 عاما على توافق اليابان والولايات المتحدة على نقل قاعدة فوتينما. لن يكون بإمكاننا تأجيل ذلك أكثر".

وأضاف: "قضينا سنوات كثيرة في الحوار مع سكان المنطقة. سنستمر بحوارنا معهم حتى نتمكن من كسب تفهمهم".

وتابع: "إن تخفيف العبء عن أوكيناوا مسؤولية رئيسية للحكومة المركزية (...) وسنواصل بذل أقصى جهودنا من أجل تقليص عبء استضافة القواعد العسكرية".

وجاءت هذه التعليقات بعد رفض الناخبين في أوكيناوا خطة نقل القاعدة في استفتاء غير ملزم جرى نهاية الأسبوع الماضي، حيث صوت نحو 72% ضد نقل القاعدة، مقابل تأييد 19%، في حين بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 52% من الناخبين.

وتمثل محافظة أوكيناوا أقل من 1% من إجمالي مساحة اليابسة في اليابان، ولكنها تستضيف على مضض أكثر من نصف الجنود الأمريكيين المنتشرين في اليابان والذين يبلغ عددهم 47 ألف شخص.

وأصاب التواجد العسكري الأمريكي الثقيل هناك سكان المنطقة بالإحباط بسبب مشاكل تراوح بين الضجيج الذي يحدثه الجنود والحوادث التي يتسببون بها، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبونها.

ولتخفيف هذا التوتر توصلت اليابان والولايات المتحدة عام 1996 إلى اتفاق لنقل قاعدة فوتينما من موقعها الحالي إلى منطقة أخرى نائية داخل الجزيرة ذاتها يجري العمل على استصلاح أراضيها لبناء قاعدة جديدة فيها.

المصدر: أ ف ب