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القائد العام للحرس الثوري الإيراني يستقل دراجة نارية في أصفهان لتفادي الازدحام (صورة)

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القائد العام للحرس الثوري الإيراني يستقل دراجة نارية في أصفهان لتفادي الازدحام (صورة)
AFP / ATTA KENARE
قائد قوات الحرس الثوري محمد علي جعفري
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نشرت مواقع إيرانية رسمية يوم الأحد صورة للقائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري وهو يركب دراجة نارية في مدينة أصفهان يوم الأحد 17 فبراير.

وقالت إن اللواء جعفري ركب الدراجة ليصل بسرعة إلى منصة إلقاء كلمته وسط ازدحام مشيعي ضحايا هجوم زاهدان.

وتداول المغردون والمدونون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة القائد العام للحرس الثوري.

وفي خطابه يوم الأحد الماضي، هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء جعفري بالانتقام من السعودية والإمارات، على ضحايا الهجوم الدموي الذي استهدف عناصر من الحرس الثوري الإيراني قرب مدينة زاهدان.

وكان الحرس الثوري قد أعلن مقتل 27 من عناصره وإصابة 13 آخرين جراء هجوم انتحاري نفذ بواسطة سيارة مفخخة واستهدف حافلة كانت تقل جنودا تابعين للحرس قرب مدينة زاهدان جنوب غربي إيران.

وأعلن تنظيم "جيش العدل"، الذي تعتبره إيران إرهابيا وينشط في المنطقة، مسؤوليته عن التفجير.

وتقول السلطات الإيرانية إن مسلحي التنظيم لديهم معاقل عديدة على أراضي باكستان قرب الحدود، وحملت السلطات الباكستانية مرارا المسؤولية عن الهجمات التي تتعرض لها إيران عبر حدودها الشرقية.

المصدر: وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي

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