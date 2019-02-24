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مرشح حزب أردوغان يفوز برئاسة البرلمان التركي (صور)

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مرشح حزب أردوغان يفوز برئاسة البرلمان التركي (صور)
Reuters / Umit Bektas
البرلمان التركي
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فاز النائب عن "حزب العدالة والتنمية" الحاكم مصطفى شنطوب، برئاسة البرلمان التركي بعد حصوله على الأغلبية المطلقة في جولة التصويت الثالثة التي أقيمت في الجمعية العامة يوم الأحد.

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وحقق شنطوب الأغلبية المطلقة في الجولة الثالثة بحصوله على 336 صوتا من أصل 542 صوتا فيما حصل النائب عن حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) أنغين ألطاي، على 124 صوتا، والنائب عن حزب الشعوب الديمقراطي سربيل كمال باي بكغوزغو على 46 صوتا، والنائب عن حزب "إيي" إمام حسين فيليز على 33 صوتا.

واعتُبرت 3 أصوات خلال الجولة الثالثة باطلة.

وكان المرشحون قد فشلوا في وقت سابق، اليوم، في تحقيق العدد اللازم من الأصوات للفوز برئاسة البرلمان التركي خلال الجولتين الأولى والثانية.

وللفوز برئاسة البرلمان، يتعين على المرشح نيل ثلثي الأصوات أي 400 صوت في الجولتين الأولى أو الثانية، أما في الجولة الثالثة فيكفي الحصول على الأغلبية المطلقة أي 301 صوتا، وفي حال تعذر ذلك، يتنافس المرشحان الأكثر أصواتا، في جولة رابعة يفوز بها الحائز على أكبر قدر من الأصوات.

المصدر: الأناضول

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