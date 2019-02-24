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ترامب: كوريا الشمالية من غير نووي ستغدو سريعا بين أعظم القوى الاقتصادية

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ترامب: كوريا الشمالية من غير نووي ستغدو سريعا بين أعظم القوى الاقتصادية
Reuters
لقاء قمة أول بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون - سنغافورة، يونيو 2018
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قبيل قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المكاسب التي سيجلبها إلى بيونغ يانغ تخليها عن ترسانتها النووية.

وفي سلسلة تغريدات نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر"، قال ترامب إن كيم "يفهم، وربما أفضل من أي شخص آخر، أن بلاده دون السلاح النووي ستصبح بسرعة من أعظم القوى الاقتصادية على مستوى العالم".

وأشار سيد البيت الأبيض إلى أن مكان كوريا الجغرافي وشعبها وزعيمها شخصيا يوفر لدولته فرصا أكبر للنمو السريع مما لدى أي شعب آخر.

وأكد ترامب أنه يغادر واشنطن غدا إلى هانوي حيث سيعقد 27-28 الشهر الجاري لقاء قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية، مشددا على أن كلا الزعيمين يتوقعان من هذا اللقاء مواصلة التقدم الذي أحرز في الاجتماع الأول في سنغافورة شهر يونيو الماضي.

وأشاد ترامب بمساعي الرئيس الصيني شي جين بينغ في تنظيم القمة الثانية، قائلا إن آخر ما تريده بكين هو ترسانة نووية لدى أحد جيرانها.

وتابع: "العقوبات الحدودية المفروضة من قبل الصين وروسيا كانت مفيدة للغاية. علاقاتي جيدة مع الرئيس كيم!".

المصدر: RT

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