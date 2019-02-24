ترامب: كوريا الشمالية من غير نووي ستغدو سريعا بين أعظم القوى الاقتصادية

قبيل قمته الثانية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المكاسب التي سيجلبها إلى بيونغ يانغ تخليها عن ترسانتها النووية.

وفي سلسلة تغريدات نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر"، قال ترامب إن كيم "يفهم، وربما أفضل من أي شخص آخر، أن بلاده دون السلاح النووي ستصبح بسرعة من أعظم القوى الاقتصادية على مستوى العالم".

وأشار سيد البيت الأبيض إلى أن مكان كوريا الجغرافي وشعبها وزعيمها شخصيا يوفر لدولته فرصا أكبر للنمو السريع مما لدى أي شعب آخر.

Chairman Kim realizes, perhaps better than anyone else, that without nuclear weapons, his country could fast become one of the great economic powers anywhere in the World. Because of its location and people (and him), it has more potential for rapid growth than any other nation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

وأكد ترامب أنه يغادر واشنطن غدا إلى هانوي حيث سيعقد 27-28 الشهر الجاري لقاء قمة ثانية مع زعيم كوريا الشمالية، مشددا على أن كلا الزعيمين يتوقعان من هذا اللقاء مواصلة التقدم الذي أحرز في الاجتماع الأول في سنغافورة شهر يونيو الماضي.

وأشاد ترامب بمساعي الرئيس الصيني شي جين بينغ في تنظيم القمة الثانية، قائلا إن آخر ما تريده بكين هو ترسانة نووية لدى أحد جيرانها.

وتابع: "العقوبات الحدودية المفروضة من قبل الصين وروسيا كانت مفيدة للغاية. علاقاتي جيدة مع الرئيس كيم!".

President Xi of China has been very helpful in his support of my meeting with Kim Jong Un. The last thing China wants are large scale nuclear weapons right next door. Sanctions placed on the border by China and Russia have been very helpful. Great relationship with Chairman Kim! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٤ فبراير ٢٠١٩

المصدر: RT