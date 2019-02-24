"أيباك" تنوي دعوة منافس نتنياهو لإلقاء خطاب في مؤتمرها السنوي

تنوي اللجنة الأمريكية الإسرائيلية في الكونغرس (أيباك) دعوة بيني غانتس المنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة، إلى مؤتمرها السنوي الذي سيعقد في 24 مارس.

وبحسب التقارير، فإن اللجنة دعت حلفاء غانتس، يائير لبيد وموشيه يعلون بشكل رسمي لحضور المؤتمر، وبحثت إرسال دعوة إلى غانتس مع مقربيه، إلا أن الدعوة الرسمية لم توجه له بعد، بحسبما أكدت جهات في حزبه.

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جدير بالذكر أنه قد سبق لغانتس أن ألقى خطابا في مؤتمر ميونخ للأمن، الذي غاب عنه نتنياهو، وأعرب مقربو منافس رئيس الوزراء عن ارتياحهم من مشاركته في محافل دولية "على حساب" رئيس الحكومة الحالي الذي اتهم غانتس بـ"سرقة الأضواء منه".

وأفاد موقع "i24 news" الإسرائيلي بأن "أيباك" وجهت منذ يومين انتقادات لاذعة لنتنياهو، على خلفية دفع وتأييد تحالف يجمع حزبين يمينيين مُتطرفين تعتبر "أيباك" أحدهما حزبا عنصريا بامتياز، وهو حزب "قوة يهودية".

من جهته قال موقع "واينت" العبري يوم الأحد، إن نتنياهو سيحضر مؤتمر "أيباك" ومن ثم سيحل ضيفا على ترامب في البيت الأبيض، ومن المتوقع أن يُلقي ترامب خطابا في المؤتمر أيضا.

ويعوّل نتنياهو كثيرا على "علاقته الطيبة" مع الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب، لتسويق نفسه لدى الشارع الإسرائيلي لكسب الأصوات، إلا أن دعوة منافسه قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية، لحدث كهذا من شأنها أن تؤثر عليه في هذه القضية.

المصدر: موقع "i24 news" الإسرائيلي