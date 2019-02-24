كوريا الشمالية: الولايات المتحدة لن تسلم من التهديد الأمني إن لم تسفر المحادثات النووية عن نتيجة

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم الأحد، إن شعب الولايات المتحدة "لن يسلم أبدا من التهديدات الأمنية إذا لم تسفر المحادثات النووية في فيتنام عن نتائج".

وانتقدت الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية ديمقراطيين في الولايات المتحدة وآخرين ممن "يتآمرون لعرقلة" القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعقد يومي الأربعاء والخميس في هانوي.

واتهمت الوكالة إدارة ترامب بالإصغاء لمعارضي الحوار حتى بعد بدء الولايات المتحدة للجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وأضافت "إذا انتهت المفاوضات المقبلة بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة دون نتائج كما تأمل القوى المعارضة، فلن يسلم الشعب الأمريكي أبدا من التهديدات الأمنية التي تبث الرعب في نفوسه وستقع المسؤولية على من كانوا السبب في ذلك".

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي في هانوي لقاء قمة مع الزعيم الكوري الشمالي، وهو اللقاء الثاني من نوعه، حيث التقى الزعيمان في يونيو 2018 في سنغافورة.

المصدر: رويترز