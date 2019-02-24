للمرة الأولى.. إيران تختبر صاروخا مضادا للسفن يطلق من غواصة (صور+فيديو)

أعلنت القوات البحرية الإيرانية، اليوم الأحد، عن نجاحها في اختبار صاروخ مضاد للسفن يطلق من غواصة للمرة الأولى في إطار اليوم الثالث من المناورات البحرية الإيرانية.

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وقامت غواصة إيرانية من فئة "غدير" وللمرة الأولى بإطلاق صاروخ كروز "مضاد للسطح" دمرت به الهدف المحدد بنجاح في اليوم الثالث من المرحلة النهائية لمناورات "الولاية 97".

وبحسب وكالة "فارس"، فإنه وبسبب النطاق المحدود للطوربيدات واحتمال الكشف عن مكان الغواصة حين جرى إطلاق الطوربيد، فقد تم في ظل جهود وإبداعات الخبراء في القوة البحرية وصناعات وزارة الدفاع وللمرة الأولى إطلاق صاروخ من عمق البحر نحو الهدف حيث يمكنه استهداف وحدات العدو من دون الكشف عن مكان الإطلاق.

ووفقا لـ"فارس" فإن الغواصات الأخرى التابعة للقوة البحرية الإيرانية ومنها الغواصات الثقيلة من فئة "طارق"والغواصة "فاتح" الإيرانية بالكامل، تحظى أيضا بهذه الإمكانية.

المصدر: RT+وكالة فارس