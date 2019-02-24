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(فيديو) درس تعليمي في مدرسة أمريكية يثير غضب أهالي التلاميذ

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انتشرت في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة فضيحة بسبب تسجيل فيديو يظهر تلاميذ في العاشرة من أعمارهم قاموا بجمع القطن في الحقل على وقع "أغاني الرقيق".

وأفادت قناة "Fox News" التلفزيونية الأمريكية بأن والدي أحد التلاميذ من أصول إفريقية اشتكيا إلى المدرسة بسبب كلمات الأغنية. وجاء فيها: "يعجبني عندما تقوم في ملء السلة. يعجبني عندما لا تتحدث.  كسب المال لي".

وقالت والدة التلميذ إن الأغاني المماثلة كان يغنيها الأرقاء من الأصول الإفريقية في الحقول.

من جانبها أعلنت إدارة المدرسة أنها نظمت في الحقل درسا حول الكساد الكبير. كما أشارت إلى أن كلمات الأغنية التي أثارت استياء الوالدين كتبها معلم من أصول إفريقية كان يعتمد على خبرة والديه اللذين كانا يعملان في حقول القطن أواخر العشرينات من القرن الماضي.

وهذه المدرسة أسسها الأمريكيون من أصول إفريقية عام 1929.

وشددت القناة على أن مثل هذه الدروس تدخل ضمن البرنامج التعليمي لهذه المدرسة منذ وقت بعيد.

المصدر: نوفوستي

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