مقتل 3 عسكريين من بعثة حفظ السلام الدولية في مالي

قتل مسلحون مجهولون 3 جنود من غينيا ضمن بعثة حفظ السلام الدولية بجنوب مالي في هجوم وصفته البعثة بأنه بدا كعملية سطو في منطقة بعيدة عن الشمال الذي يتعرض فيه الجنود لهجمات متكررة.

وقالت البعثة إن أفراد حفظ السلام كانوا عائدين بسيارة مستأجرة إلى غينيا لقضاء عطلتهم، عندما تم إيقافهم على بعد 44 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة باماكو مساء الجمعة.

وصرح متحدث باسم البعثة بأن الهجوم عملية سطو فاشلة، وهو ما يجعلها مختلفة عن الهجمات التي تستخدم فيها قذائف المورتر والألغام بشمال البلاد.

وتعد مالي أشد المواقع دموية لبعثات الأمم المتحدة بعد مقتل أكثر من 160 عنصرا من قوات حفظ السلام.

وتتمركز بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية في وسط وشمال مالي لمحاربة جماعات جهادية مسلحة جيدا مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" حيث ينظر لها باعتبارها تهديدا للأمن في منطقة الساحل الإفريقي.

المصدر: رويترز