الرئيس التركي: إن لم يكن ولي العهد السعودي يعلم من قتل خاشقجي فمن يعلم؟

تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال حوار متلفز يوم السبت إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث تساءل قائلا: "إن لم يكن ولي العهد السعودي يعلم من قتل خاشقجي فمن يعلم؟".

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veliaht prens bilmeyecek de kim bilecek? https://t.co/91fXob6O19 — CNN TÜRK (@cnnturk) 23 февраля 2019 г.

وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول، وتوقيف 18 سعوديا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان جثته.

المصدر: الأناضول