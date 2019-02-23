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الرئيس التركي: إن لم يكن ولي العهد السعودي يعلم من قتل خاشقجي فمن يعلم؟

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الرئيس التركي: إن لم يكن ولي العهد السعودي يعلم من قتل خاشقجي فمن يعلم؟
Reuters / Umit Bektas
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال حوار متلفز يوم السبت إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث تساءل قائلا: "إن لم يكن ولي العهد السعودي يعلم من قتل خاشقجي فمن يعلم؟".

وقتل خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده باسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول، وتوقيف 18 سعوديا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان جثته.

المصدر: الأناضول

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