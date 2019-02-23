وصول قطار كوري شمالي إلى الصين يحتمل أنه يقل الزعيم كيم جونغ أون (صور)

عبر مساء السبت 23 فبراير قطار كوري شمالي مصفح إلى الصين يرجح أنه يقل الزعيم كيم جونغ أون، وذلك قبل أربعة أيام من القمة المرتقبة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فيتنام.

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وتأتي المعلومات بعدما أعلنت هانوي أن الزعيم الكوري الشمالي سيقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام قبل القمة المرتقبة مع ترامب.

وسلكت القافلة الجسر الذي يعبر نهر يالو الفاصل بين كوريا الشمالية والصين كما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، فيما عمدت قوات الأمن إلى إبعاد الصحافيين المتواجدين في مدينة داندونغ الحدودية الصينية عن خط السكك الحديدية.

وقالت يونهاب إن القطار وصل إلى داندونغ عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (س 13 ت.غ.) لكن لم يعرف بعد ما إذا كان يقل كيم جونغ أون.

وقال مصدر لموقع "إن كاي نيوز" إن "القطار طويل وعبر الجسر بشكل أبطأ من القطارات السياحية، بالتأكيد إنه يقله نظرا للتواجد الأمني الكثيف".

هذا، وقامت الشرطة بتشديد الأمن قبل وصول القطار وأغلقت المنطقة المحيطة بالسكك الحديد، كما طُلب فجأة، يوم الجمعة، من نزلاء فندق قبالة الجسر أن يغادروا وتم إبلاغهم بأنه سيتم إغلاقه للترميم.

Reuters

Reuters

Reuters

المصدر: أ ف ب