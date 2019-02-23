كيم جونغ أون: لا أريد أن يتحمل أطفالي عبء الأسلحة النووية

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية وصحيفة وول ستريت جورنال عن ضابط سابق بالمخابرات الأمريكية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لا يريد أن يعيش أطفاله حاملين عبء الأسلحة النووية.

وأضافت الوكالة والصحيفة نقلا عن الضابط السابق، آندرو كيم، الذي شارك في جهود دبلوماسية عالية المستوى بشأن أسلحة بيونغ يانغ، أن كيم أدلى بهذه التصريحات الشخصية النادرة لبومبيو خلال زيارته لكوريا الشمالية في أبريل 2018 لوضع الأساس للقمة التاريخية الأولى التي جمعت الزعيم الكوري والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يونيو بسنغافورة.

ونقل آندرو كيم عن الزعيم الكوري الشمالي قوله لبومبيو، عندما سئل عما إذا كان يعتزم إنهاء برنامجه النووي قال: "أنا أب وزوج.. ولدي أطفال.. ولا أريد أن يتحمل أولادي حمل السلاح النووي على ظهورهم طوال حياتهم".

وقبل تقاعده من المخابرات المركزية الأمريكية، رافق آندرو كيم العام الماضي بومبيو، الذي كان مديرا حينها للوكالة، إلى بيونغ يانغ، وأسس مركز البعثة الكورية التابع للوكالة في أبريل 2017.

وتعهد كيم وترامب خلال قمتهما في سنغافورة بالعمل من أجل تحقيق السلام بين بلديهما ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ومن المقرر أن يجتمعا مجددا يومي الأربعاء والخميس في فيتنام.

هذا ومن المتوقع أن يركزا خلال القمة الثانية على الخطوات التي يمكن أن تتخذها كوريا الشمالية نحو نزع السلاح النووي والتنازلات التي يمكن أن تقدمها واشنطن في المقابل.

المصدر: رويترز