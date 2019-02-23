مراسلنا: متظاهرون يسيطرون على مطار "سانتا إيلينا" بعد مواجهات مع الحرس الوطني الفنزويلي

أفاد مراسلنا بأن متظاهرين من السكان الأصليين (الهنود الحمر) دخلوا مطار "سانتا إيلينا" بجنوب شرق فنزويلا بالقرب من حدود البرازيل، وسيطروا عليه بعد مواجهات مع الحرس الوطني الفنزويلي.

فيما أشارت صحيفة "ناسيونال" الفنزويلية، نقلا عن نائب البرلمان المعارض، أميريكو دي غراسيا، إلى أن الاشتباكات وقعت في بلدة سانتا إيلينا دي وايرين، بعد محاولة السكان المحليين منع تنقل قوات الحرس الوطني باتجاه الحدود مع البرازيل.

وفي وقت سابق، وردت تقارير إعلامية مفادها أن العسكريين الفنزويليين أطلقوا النار على مجموعة من السكان الأصليين، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة 12 آخرين. وردا على ذلك، احتجز الهنود الحمر الغاضبون الجنرال خوسيه ميغيل مونتويا، الذي كان يعطي أوامره للعسكريين أثناء المواجهة، كرهينة.

المصدر: RT + وكالات