شمخاني: الإمارات لا تنسجم بالكامل مع السعودية ضد إيران وحكامها يبعثون برسائل تعاون

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي شمخاني، أن الكثير من الدول العربية في الخليج لديها علاقات ودية مع إيران ولا ترى ضرورة لإيجاد تحالف عسكري أو أمني مع أمريكا ضدها.

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وقال شمخاني في حوار مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء، اليوم السبت: "إن الامارات ليس لديها موقف منسجم بالكامل مع السعودية وفي داخل الامارات هناك حكام يرسلون رسائل تعاون لتذليل سوء التفاهم بيننا. وخلافاً لذلك هناك دول كعمان وقطر والكويت تسعى لمنع خلق توترات مزيفة.

وأضاف:"وفي ما يخص السعودية قمنا بدعوة حكام هذا البلد مراراً للاهتمام بمصالحهم الوطنية والعربية، اذا تخطت السعودية أهم قضية في العالم الاسلامي أي القضية الفلسطينية أو أرادت أن يكون لها علاقات مع الكيان الصهيوني اللامشروع وتحالفت معه فسيشكل ذلك هزيمة للسعودية".

ويذكر أن بين إيران ودولة الإمارات خلافات حدودية حول 3 جزر هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى تطالب الإمارات باسترجاعها منذ عشرات السنين.

واعتبر شمخاني أن نية أمريكا هي خلق تحالف ضد الشعب الإيراني لكن دول المنطقة ليس لديها موقف موحد ويتماشى مع مسؤولي البيت الابيض في هذا الشأن.

وتابع:"من المؤكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأخذ التهديد العسكري من قبل العدو على محمل الجد، ولهذا السبب نصر على التمتع بقدرة الردع سواء في المجال الصاروخي أو الدفاع الجوي المتطور. إن إيران اليوم في المجال العسكري قادرة على الرد على أي تهديد بشكل حازم، وهذا ما يدركه جيدا ترامب والسلطة الحاكمة في أمريكا كما أن هذه القضية واضحة تماماً لتل أبيب أيضاً. لذلك يهددون بصوت عال. ويرفعون نبرة التهديد لأنهم لايمكنهم القيام بأي حرب، هذه هي طريقة ترامب، فهو ليس عسكرياً لذا يهدد كي لا يقوم بأي حرب.

المصدر: وكالة تسنيم+RT