أردوغان: المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا مهمة جدا لتسريع عودة اللاجئين السوريين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت، إن المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في سوريا مهمة جدا لتسريع عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

وصرح أردوغان بأنه يتباحث مع روسيا وإيران لجعل منطقة إدلب آمنة تماما، مؤكدا أنهم قطعوا شوطا واسعا في المسألة.

وأضاف "نتمنى إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا بالتعاون مع حلفائنا، لكن في حال تعذر ذلك فإننا مصممون على إقامتها بامكاناتنا الخاصة مهما كانت الأحوال والظروف".

وتابع الرئيس التركي قائلا إن أنقرة تريد تسريع عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، داعيا إلى دعم جهود بلاده لإقامة منطقة آمنة شرق الفرات تتيح عودة ملايين السوريين لمنازلهم.

وأكد أردوغان أن المناطق الوحيدة التي عاد إليها اللاجئون السوريون هي تلك التي جعلتها تركيا أماكن آمنة مثل عفرين وجرابلس وإدلب، مشيرا إلى أن 311 ألفا من الأشقاء السوريين رجعوا إليها.

وبين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، أن نصف مليون سوري على الأقل ينتظرون أن تحقق تركيا الأمن في منبج من أجل العودة إليها.

هذا وشدد الرئيس أردوغان على أن الشعوب الأوروبية تعيش اليوم بأمن وسلام في بلدانها بفضل تضحيات تركيا وشعبها، مشيرا إلى أن أنقرة لن تقدم هذه التضحيات إلى الأبد.

المصدر: وكالات