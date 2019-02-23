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خبير يكشف سببا محتملا لتحليق طائرة استطلاع أمريكية فوق مدينة روسية مؤخرا

أخبار العالم

خبير يكشف سببا محتملا لتحليق طائرة استطلاع أمريكية فوق مدينة روسية مؤخرا
Sputnik Eugene Ipantchintsev
مدينة تشيتا، روسيا
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يرى الخبير العسكري الروسي، فيكتور موراخوفسكي، أن الولايات المتحدة قامت بتحليق استطلاعي فوق مدينة تشيتا الروسية للحصول على المعلومات حول اللواء الذي يبدأ فيه استخدام صاروخ "9M729".

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وقال الخبير: "تتواجد في منطقة في تشيتا وحدات الجيش الروسي. ويجري حاليا نقل اللواء الصاروخي لهذه الوحدات إلى استخدام أحدث نموذج لمنظومة "إسكندر إم" المستخدم مع صاروخ "9M729"... وأعتقد أن أحد نقاط اهتمامهم (الأمريكان) على الأقل هو هذا اللواء الصاروخي بالذات".

ودقق الخبير في الوقت ذاته أن روسيا لم تعلن حتى الآن حول بدء استخدام الصواريخ الجديدة في هذا اللواء.

وأضاف: "هذا هو موقف الممثلين الأمريكيين، غير أن روسيا لم تعلنه رسميا".

ونشر موقع "Plane Radar" للمراقبة في وقت سابق صورة من شاشة الكومبيوتر تدل على أن الطائرة الاستطلاعية الأمريكية "بوينغ أو سي 135 بي" قامت في إطار معاهدة السماء المفتوحة الموقعة من البلدين بتحليق استطلاعي فوق ضواحي مدينة تشيتا الواقعة في الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: نوفوستي

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