إجراءات أمنية مشددة لحماية ترامب خلال لقاء القمة مع كيم

يصل قريبا أكثر من 200 عنصر من الاستخبارات الأمريكية إلى عاصمة فيتنام هانوي، لتأمين سلامة الرئيس دونالد ترامب، خلال القمة المقررة هناك مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

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وذكرت صحيفة "VnExpress" أنه من المقرر أن يتم نقل العناصر الاستخباراتية الذين سيُكلّفون بحماية ترامب، على متن طائرات عسكرية من القاعدة الأمريكية في اليابان، وسيقيمون في أحد الفنادق في هانوي.

هذا وأرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي طائرات عسكرية من نوع "بوينغ سي-17"، محملة بتجهيزات ومعدات مخصصة لإجراء اللقاء بين الزعيمين.

كما تم إرسال سيارات "ليموزين" وأخرى من نوع "شيفروليت سوبوربان" ومروحية ليستخدمها ترامب أثناء زيارته إلى فيتنام.

ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي في هانوي لقاء قمة مع الزعيم الكوري الشمالي، وهو اللقاء الثاني من نوعه، حيث التقى الزعيمان في يونيو الماضي في سينغافورة.

المصدر: وكالات