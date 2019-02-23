أنقرة تحذر من فراغ عقب سحب القوات الأمريكية من سوريا

أبلغ وزير الدفاع التركي المسؤولين في البنتاغون أنه لا يجب أن يكون هناك فراغ عندما تنسحب القوات الأمريكية من سوريا، حسبما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية، اليوم السبت.

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وكشفت الوكالة التركية، أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أبلغ مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحد،ة بأنه يجب ألا يكون هناك فراغ في السلطة بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، إن واشنطن ستبقي على نحو 400 جندي أمريكي في منطقتين سوريتين، وهذا الوعد من الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يمهد الطريق أمام حلفاء الولايات المتحدة لإبقاء قواتهم في سوريا.

وشنت القوات التركية حتى الآن عمليتين في سوريا، أسمتهما "غضن الزيتون" و"درع الفرات" لطرد المقاتلين الأكراد من مناطق شمال سوريا المحاذية لحدودها، وتهدد بشن عملية أخرى واسعة النطاق ضد "قوات سورية الديمقراطية" التي يعتبر المقاتلون الأكراد عمادها الأساسي.

المصدر: رويترز