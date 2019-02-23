كيم جونغ أون إلى فيتنام للقاء ترامب

أعلنت فيتنام، اليوم السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون سيزور "في الأيام المقبلة" هانوي، التي تستعد لاستضافة قمة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.

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وقالت هيئة "باو كوك تي" الإعلامية الناطقة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية إن "كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى فيتنام في الأيام المقبلة".

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر عدة، أمس الجمعة، أن كيم سيصل إلى هانوي في وقت متأخر من يوم 25 أو 26 من الشهر الجاري.

وأكد كيم تشانغ سون، كبير مستشاري الدولة في كوريا الشمالية، في وقت سابق أن الرئيس كيم جونغ أون سيصل إلى فييتنام يوم الـ25 من الشهر الجاري أي قبل يومين من موعد انعقاد القمة.

ويفترض أن يلتقي كيم وترامب في 27 و28 فبراير في هانوي، في ثاني قمة بينهما تهدف إلى بحث نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وسيسافر الزعيم الكوري الشمالي بالقطار حتى دونغ دانغ بالقرب من الحدود مع الصين، ثم سيواصل بالسيارة طريقه إلى هانوي التي تبعد 170 كيلومترا.

وحظرت فيتنام السير على هذا الطريق من الساعة 06:00 إلى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي من يوم 26 فبراير، ما يوحي بأن كيم سيسلك هذا الطريق السريع المزدحم عادة.

وعززت فيتنام أيضا الإجراءات الأمنية في محطة القطارات في دونغ دانغ وعلى طول الطريق المؤدية إلى هانوي.

كما أفادت مصادر لـ RT بأن إجراءات خاصة فرضت أمس في محطة سكك الحديد في داندونغ الصينية القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية، مشابهة لتلك التي فرضت خلال لقاء كيم جونغ أون بنظيره الصيني داليان (منطقة سياحية قريبة من داندونغ) العام الماضي.

المصدر: أ ف ب + RT